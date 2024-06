Trei sferturi din țara se afla sub o atenționare cod galben de canicula și disconfort termic ridicat, valabila duminica, 30 iunie, și luni, 1 iulie, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM).Potrivit meteorologilor, „in Crișana, Banat, sudul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea continentala și in Moldova se vor inregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru aceasta data, va fi canicula și disconfort termic ridicat”.Sunt anunțate temperaturi maxime de 35...36 de grade, care pot fi, pe arii restranse, mai ridicate in sud și in est.De asemenea, „local, minimele nu vor cobori…