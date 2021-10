Aproape toată țara este în scenariul roșu. Doar doua județe mai sunt în scenariul verde Aproape toata Romania este in scenariul roșu, conform datelor transmise, marți de Grupul de Comunicare Strategica. Doar județele Covasna și Harghita mai sunt in scenariul verde, iar in galben mai sunt Dambovița, Mureș, Tulcea și Vrancea. Pe de alta parte, cea mai mare rata de incidența la nivel de județe este in Ilfov, unde se inregistreaza 10,68 la mia de locuitori. Capitala ocupa locul doi, dupa ce marți a depașit pragul de 10 la mia de locuitori, ajungand la 10,31. Urmeaza județul Timiș cu o rata de infectare de 8,70 la mia de locuitori. Situația la nivel de orașe și comune In orașul Bragadiru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 2.443 si judetele Iasi - 616, Timis - 578, Dolj - 526, Ilfov - 479, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai putine cazuri noi de COVID-19 au fost in judetele…

- Ilfov este județul cu cea mai mare rata de infectare din Romania 3,39, depașind Satu Mare care are o incidența de 3,33. Marți a intrat in scenariul roșu și județul Timiș, dupa ce a trecut pragul de 3 la mia de locuitori. Intre timp, Bucureștiul are cele mai multe cazuri de Covid inregistrate la nivel…

- Conform ultimului bilanț al epidemiei de Covid-19, patru județe din țara și Capitala au intrat in scenariul galben. In București și in alte patru județe, incidența a trecut de 2 la mie, potrivit datelor prezentate vineri de Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, cea mai mare incidența a cazurilor…

- Judetul Satu Mare a intrat in scenariul galben. Incidenta infectarilor cumulate la 14 zile este de 2,53 cazuri la mia de locuitori. Celelalte judete si municipiul Bucuresti raman in scenariul verde din punctul de vedere al infectarilor cu noul coronavirus. Cea mai mare incidenta la mia de locuitori…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, fata de ultima raportare, au fost inregistrate in Bucuresti - 233 si in judetele Timis - 167, Ilfov - 120, Dolj - 109, Maramures - 108, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai putine cazuri s-au inregistrat in judetele…

- In perioada 2 septembrie – 3 noiembrie 2021, se organizeaza o noua sesiune de admitere in cele 6 unitați de invațamant preuniversitar ale Ministerului Afacerilor Interne: Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” – Campina, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj-Napoca, Școala de Pregatire…

- In ultimele 24 de ore s-a inregistrat un nou record pentru aceasta perioada. E vorba de 1.443 de infectari și 21 de decese.Pana astazi, 1 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.100.208 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.055.892 de pacienți au fost declarați…