Aproape toată România e în scenariul roșu. Doar 3 județe mai au incidență sub 3 la mie Doar trei județe din Romania mai au rata de infectare sub 3 la mia de locuitori. Toate celelalte județe și Capitala sunt in scenariul roșu. Cea mai mica rata de infectare este in Covasna, 1,95 la mie. Este, de altfel, singurul județ ramas in scenariul verde. Harghita, cu 2,07 și Gorj, cu 2,93 sunt cele doua județe aflate in scenariul galben. La polul opus, cea mai mare rata de infectare este in Ilfov – 12,62 la mie. Pe locul al doilea este Bucureștiul, cu 12,24 la mie. La nivel național, rata de infectare este 6,59 la mie. The post Aproape toata Romania e in scenariul roșu. Doar 3 județe mai au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

