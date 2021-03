Aproape SF: Oraşe întregi nelocuibile timp de decenii. Tripla catastrofă de la 11 martie 2011 Cutremur, valurile inalte generate de acesta, explozii ale reactoarelor atomice, peste 18.000 de persoane decedate. Pare un scenariu SF, dar a fost cat se poate de adevarat. Japonia a comemorat victimele triplei catastrofe de la 11 martie 2011, cand un seism de 9 grade pe scara Richter urmat de un tsunami a declansat o catastrofa nucleara la centrala Fukushima. Cutremurul, valurile inalte generate de acesta si exploziile reactoarelor atomice au traumatizat intreaga natiune, ucigand peste 18.000 de persoane, majoritatea victime ale tsunamiului. Accidentul nuclear care a urmat la centrala Fukushima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

