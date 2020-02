Stiri pe aceeasi tema

- "In acest moment Ordonanta 114 pe care am corectat-o foarte greu este pe punctul de a fi resuscitata de acest Parlament toxic", a afirmat Citu sambata, in fata liberalilor reuniti pentru alegerea conducerii PNL Bucuresti.De altfel, Citu a anuntat, inca de vineri, ca PSD ar vrea sa resusciteze…

- Șoferii care practica transportul alternativ au o serie de obligații: sa aiba mai mult de 21 de ani, cel puțin doi ani de ”șoferie” in spate și cazierul curat. In ceea ce privește documentele, pe langa cele prevazute de codul rutier, conducatorul auto trebuie sa aiba asupra sa certificat de atestare…

- Peste 40% dintre utilizatori și-ar schimba stilul de viața digitala in 2020. Majoritatea acestora iși propun sa reduca timpul pe care il petrec pe dispozitive, arata un studiu Kaspersky. Anul trecut a fost unul dificil pentru datele noastre private. Furturile de parole au crescut cu 60% comparativ cu…

- ALDE a transmis, marți, pe Facebook, ca nu susține organizarea de alegeri anticipate și ca declarațiile prim-vicepreședintelui PNL Rareș Bogdan nu fac decat sa alunge investitorii. Totodata, ALDE precizeaza ca nu intra in aceasta „aventura politica” doar pentru ca PNL sa mai obțina cateva procente.Citește…

- CHIȘINAU, 13 dec – Sputnik. Cea mai frumoasa „ploaie de stele” a anului va putea fi urmarita in aceasta noapte. Este vorba de spectaculosul fenomen stelar denumit Geminide, care va atinge apogeul in aceasta noapte catre miezul nopții. Potrivit Administrației Naționale Aeronautice și Spațiale…

- Pamantul va trece printr-o zona in care se afla cantitați mari de praf lasate de asteroidul acitv 3200 Phaethon in noaptea dintre 13 și 14 decembrie. La contactul cu atmosfera particulele de praf aprind gazul atmosferic, lasand o dara luminoasa pe cer, ceea ce numim in mod obișnuit o stea cazatoare.…

- "Majoritatea absoluta a celor din ProRomania am decis sa NU sustinem Guvernul PNL Orban. Domnul Tudose a fost in dezacord cu aceasta decizie si, in consecinta, a decis sa demisioneze din ProRomania. Este dreptul sau si deciziile ii apartin!", a declarat Victor Ponta, pentru STIRIPESURSE.RO. Mihai…

- Premierul Ludovic Orban i-a transmis un mesaj de felicitare adresat Ursulei von der Leyen dupa votul de investire a noii echipe a Comisiei Europene.“Majoritatea larga cu care a fost investita noua Comisie Europeana, condusa de doamna Ursula von der Leyen, confirma consistența programului prezentat…