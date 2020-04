Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit in aceasta noapte, la ora 2, la un incendiu la o anexa, in Dumbravița. Au ars bunuri și au pierit in incendiu aproape o suta de pui de gaina. La locul intervenției s-au deplasat de urgența doua autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, opt pompieri și o autospeciala de la Dumbravița…

- Incendiu puternic, astazi, in Timiș. O padure a fost aproape distrusa, iar pompierii se lupta sa lichideze flacarile de peste 12 ore. Alerta a fost data in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 3.00. Reprezentanții ISU Timiș au fost solicitați sa intervina de urgența in apropierea localitații…

- Incendiu devastator pe strada Tudor Vladimirescu din Capitala. Balconul unui apartament este cuprins de flacari. La fața locului a ajuns o echipa de pompieri.Imaginile au fost publicate de catre un martor ocular pe Facebook.

- Un apartament de pe strada Andrei Doga din sectorul Rișcani al Capitalei a fost cuprins de flacari. La fața locului au intervenit pompierii. Revenim cu detalii.Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa [email protected]

- Au fost trase focuri de arma, noaptea trecuta, la Dumbravița, pentru prinderea unor adolescenți care incercau sa fure dintr-o casa aflata in construcții. Alerta a fost data in jurul orei 2.40, atunci cand trei persoane au fost vazute intrand intr-o casa aflata in construcții, in Dumbravița. Polițiștii…

- In dimineața zilei de 30 martie pompierii din cadrul IGSU au fost alertați pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie particulara din localitatea Tomai, raionul Leova.

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, la Penitenciarul Satu Mare, fiind inregistrate cinci victime. Trei detinuti au murit si doi sunt in stare grava. La fața locului se afla, in aceste momente, trei autospeciale ale pompierilor, un echipaj de jandarmi și un echipaj SMURD și alte patru ambulanțe.știre…

- Incendiu puternic in satul Kongaz. O casa a fost cuprinsa de flacari. Incidentul a avut loc ieri, in jurul orei 6:30, scrie Gagauzinfo.md. La fata locului au intervenit doua autospeciale ale pompierilor. Pana la sosirea salvatorilor, casa a fost cuprinsa in totalitate de flacari.