Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi, ca in ultima saptamana s-au inregistrat peste 92.400 de cazuri de infectii respiratorii acute, existand si 21 de suspiciuni de gripa, neconfirmate inca prin analize de laborator.

- Aproape 92.500 de cazuri de infecții respiratorii se inregistreaza la nivel național, in creștere fața de saptamana trecuta. De asemenea, sunt 21 cazuri de gripa clinica, mai multe decat in aceeași perioada a sezonului trecut, potrivit Mediafax.Centrul National de Supraveghere si Control al…

- Aproape 85.000 de cazuri de infecții respiratorii se inregistreaza la nivel național, mai multe decat anul trecut in aceasta perioada. A fost confirmat și un caz de gripa, la Iași, potrivit Mediafax.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunța ca in saptamana…

- Alte 53 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 18.321, din care 64 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), potrivit news.ro.Potrivit CNSCBT,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania este 18.268, din care 64 de decese. In ultima saptamana s-au inregistrat 54 de cazuri in mai multe judete, printre care si Ialomita.

- 33 de cazuri de infectie cu virusul West Nile si trei decese s-au inregistrat in perioada 3 iunie - 12 septembrie, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP).

- Inca 35 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in opt judete si Bucuresti, numarul total al imbolnavirilor ajungand la 18.214, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, relateaza Mediafax. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania…

- Numarul persoanelor care au fost infectate cu virusul West Nile de la inceputul perioadei de raportari (3 iunie) a ajuns la sapte, potrivit unei informari publicate pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.