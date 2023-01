Aproape o sută de articole ­vestimentare – confiscate de ­poliţişti dintr-un magazin din Ploieşti In urma unei razii de amploare derulate de catre lucratori din cadrul Secției nr.1 de poliție Ploiești in municipiu, avand ca obiect combaterea contraventiilor si a infractiunilor de natura economica, au fost legitimate zeci de persoane și au fost verificați mai multi agenti economici. In cadrul acțiunii – care a avut loc in ziua de marti – au fost aplicate atat sanctiuni, dar a fost deschis si un dosar penal, fiind confiscate articole vestimentare. Astfel, intr-un comunicat de presa al IPJ Prahova este dat urmatorul exemplu: «In incinta unei unitați comerciale din zona centrala a municipiului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucratori din cadrul Postului de Poliție Ceptura, in timp ce se aflau marti, 17 ianuarie, in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza localitatii, au depistat o persoana care transporta material lemnos. Persoana in cauza a fost identificata ca fiind un tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Calugareni.…

- Politistii din Ploiesti au deschis un dosar penal dupa ce un barbat a reclamat faptul ca persoane necunoscute i-ar fi furat 40 de grame de aur din casa, potrivit news.ro.Conform datelor comunicate, sambata, de IJP Prahova, politistii Sectiei nr. 3 Ploiesti au fost sesizati de catre un barbat din municipiu…

- Baut și fara permis, a lovit cu mașina un autoturism parcat in afara parții carosabile. Barbat din comuna Saliștea, cu dosar penal Un barbat de 37 de ani din comuna Saliștea s-a ales cu dosar penal dupa ce, in timp ce conducea un autoturism baut și fara permis, a lovit o mașina parcata in afara șoselei. …

- Barbatul in varsta de 49 de ani a participat, duminica, la o competiție de tenis de masa pentru amatori care a avut loc in comuna Brazi, județul Prahova. La un moment dat i s-a facut rau, iar medicii chemați sa intervina la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, scrie ziarul local…

- Un tanar din Ploiești a fost batut de patronul unui magazin, dupa ce a cerut bon fiscal pentru cumparaturile facute. Polițiștii au deschis deja dosar penal. Este vorba de doua anchete, una pentru evaziune fiscala și alta pentru loviri și alte violențe, potrivit Realitatea PLUS.Intre cumparator și vanzator…

- V.S. Un barbat fara frica de Dumnezeu, din comuna Puchenii Mari, a furat o bicicleta chiar din poarta bisericii! Insa nu a scapat nepedepsit, pentru ca s-a ales cu dosar penal. Sambata, in jurul orei 14.00, polițiștii Secției de poliție rurala Puchenii Mari au fost sesizați de o femeie ca i-ar fi fost…

- In dupa-amiaza zilei de duminica, oamenii legii din cadrul Secției de poliție rurala Valea Doftanei au fost anunțați ca doua persoane sustrag material lemnos dintr-o padure de pe raza comunei Provița de Jos. In baza sesizarii – precizeaza reprezentantii IPJ Prahova intr-un comunicat- polițiștii s-au…

- La data de 23 octombrie 2022, in jurul orei 19,00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au depistat un tanar de 23 de ani, din comuna Ceru-Bacainți, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Ceru-Bacainți, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…