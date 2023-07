Aproape o mie de panouri digitale în staţiile de transport public din Capitală ”Am lansat in SEAP procedura de achizitie a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea Bucuresti – Ilfov – Informarea calatorilor in statiile de transport public”. Prin acest proiect, vom instala panouri digitale in 968 de statii de transport public din Capitala pe care vor fi afisate informatii in timp real referitoare la organizarea si programul de circulatie al vehiculelor. Datele vor fi furnizate calatorilor atat vizual, cat si audio”, a anuntat primarul Capitalei. Investitiile vor consta in echipamente (panouri digitale)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua masini dotate cu camere conectate la un soft vor incepe sa verifice daca soferii au platit pentru a-si lasa masina in parcarile Municipalitatii, a declarat edilul general al Capitalei, Nicusor Dan, potrivit Agerpres.

- Cel mai recent sondaj realizat in București de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS, in perioada 16-23 iunie 2023, arata o evoluție favorabila lui Nicușor Dan in percepția alegatorilor. Deși in continuarea exista o majoritate de 53% care are o parere proasta sau foarte proasta despre activitatea…

- Gabriela Firea il critica din nou pe succesorul sau in fotoliul de primar general al Capitalei. Social-democrata aflata in fruntea PSD București readuce in discuție problema lipsei apei calde in Capitala. Un neajuns cu care s-au confruntat in ultima perioada mulți locuitori ai Capitalei, in plina vara,…

- Pe pasajul de la Doamna Ghica se va circula la inceputul acestei toamne, iar primele doua tronsoane din Prelungirea Ghencea vor fi gata la sfarsitul primaverii lui 2024, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „Pe Prelungirea Ghencea sunt patru tronsoane, dintre care primele doua vor fi…

- Pompierii din Bucuresti au intervenit, in noaptea de luni spre marți, pentru evacuarea fumului dupa ce un incendiu s-a produs la o biserica situata pe bulevardul Basarabia, numarul 2, din Capitala.ISU Bucure;ti-Ilfov a fost alertat in jurul orei 02:00.La fața locului au fost mobilizate 8 autospeciale…

- Doua companii, una din Turcia și una din Romania, vor sa elaboreze studiile de fezabilitate pentru largirea la trei benzi a autostrazilor A1, A2 și A3. In urma expirarii perioadei de depunere a ofertelor, astazi au fost depuse 2 oferte pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentru ????????????????????????????????…

- Un sondaj CURS arata ca mai mult de jumatate dintre respondenti au o parere proasta despre activitatea primarului general din București, Nicusor Dan. Procente similare sunt inregistrate si in cazul celor care cred ca lucrurile in Capitala merg mai degraba intr-o directie gresita. Traficul este considerat…

- Am abordat recent cu directorul Administrației Comerciale a sectorului 6, Alexandra Craciun, subiectul pretinșilor producatori din piețele Capitalei. Multa vreme, producatorii autentici s-au plans de faptul ca in piețele bucureștene exista o adevarata caracatița a mafiei și ca, prin favorurile facute…