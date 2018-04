Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin doua persoane au atacat cu cocteiluri Molotov Ambasada Turciei la Copenhaga, in noaptea de duminica spre luni, provocand pagube minore in exteriorul cladirii, insa fara sa raneasca pe cineva, a anuntat politia din capitala daneza, relateaza Reuters conform News.ro . Imobilul era gol la momentul…

- Politia slovaca a retinut un om de afaceri italian care era mentionat in ultimul articol al jurnalistului asasinat Jan Kuciak, fiind plasat in arest in legatura cu acuzatii referitoare la droguri, a anuntat marti Biroul Procurorului general, citat de Reuters. Autoritatile slovace au precizat ca retinerea…

- O cantitate de 631 de kilograme de cocaina provenita din Columbia a fost descoperita miercuri in Albania intr-un transport de banane, captura-record in aceasta tara, poarta de intrare a drogurilor in Europa, a anuntat politia, relateaza AFP. De o valoare de piata estimata la 180 de milioane de euro…

- Poliția din Argentina a reținut in aeroportul din Buenos Aires un cetațean al Rusiei, care incerca sa transporte 3,5 kilograme de cocaina, scrie meduza.io, cu referire la ministrul de securitate din Argentina, Patricia Bullrich. Substanțele narcotice au fost gasite intr-un compartiment al bagajului.

- Aproape 84 de kilograme de heroina pura au fost descoperite de PCCOCS si Politia de Frontiera, in urma unor perchezitii de amploare. Totodata, cinci cetateni turci si kurzi au fost retinuti.

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii cand…

- Un tanar din Alba a cumparat droguri cu Bitcoin, insa dorința sa de a deveni traficant a fost sortita eșecului. In loc de cocaina, barbatul de 21 ani a primit doar un praf alb inofensiv. Nici recolta de canabis nu i s-a dezvoltat, dupa ce mama acestuia a turnat apa fierbinte peste plante. A fost prins,…