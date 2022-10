Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90% dintre soferii chestionati isi doresc amplasarea unor camere fixe de monitorizare a traficului pe strazi, arata un studiu, iar 48% au declarat ca au fost victima agresiunilor verbale in trafic, dar numai 16% au declarat ca ei insisi au avut un astfel de comportament.

- Școlile auto la masa dialogului cu Prefectura Dambovița, un trafic sigur pentru toți, la sediul Instituției Prefectului, a avut loc o intalnire de lucru, la care au luat parte: prefectul Claudia GILIA, subprefecții Ioan Corneliu Salișteanu și Adrian Chițescu, șef-Serviciul Public Comunitar Regim Permise…

- Stii cand iti expira permisul de conducere? N-ar fi rau sa il mai scoti din portofel. Peste 450 de mii de carnete, emise intre decembrie 2012 si februarie 2013, vor expira in urmatoarele luni, avertizeaza politistii. Agentii de circulatie spun ca intalnesc periodic soferi care conduc ilegal si spun…

- Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, constatate de polițiști La data de 4 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au depistat, pe strada Revoluției din localitate, Post-ul In acest weekend, polițiștii dambovițeni au depistat in trafic mai…

- Poliția Romana anunța ca au depistat mulți șoferi care conduceau sub influența drogurilor. Mulți s-au intrebat de aici vine avalanșa de șoferi drogați, ținand cont ca pana in 2020 se vorbea foarte rar despre droguri la volan.Reprezentanții MAI au oferit și explicația. In vara anului 2019, Poliția Romana…

- Mai mulți tineri din Timișoara s-au batut noaptea trecuta și s-au urmarit cu mașinile pe strazile din oraș, pana cand s-au ciocnit intr-o intersecție. Opinia Timișoarei a publicat imagini cu momentul in care aceștia iși cara pumni și picioare. Scenele violente au fost filmate noaptea trecuta in centrul…

- In noaptea de 30 31 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier si ai Biroului Rutier Constanta, cu sprijinul Serviciului Independent Rutier pentru Misiuni Speciale din Politia Romana, au desfasurat o actiune pentru cresterea gradului de siguranta rutiera in municipiul Constanta si statiunea…

