Aproape jumătate dintre români vor să pună bani de-o parte anul acesta (sondaj) Aproape jumatate dintre romani (46%) vor economisi bani anul acesta, fata de 33%, anul trecut, intrucat au asteptari pesimiste, arata un sondaj realizat de IRSOP, remis, luni, AGERPRES. Asteptarile economice pesimiste ale populatiei si inclinatia slaba spre consum vor tempera inflatia, dar nu favorizeaza cresterea economiei, spun autorii studiului. "Romanii pun frana la consum. Numai 31% spun ca anul trecut au cheltuit ceva mai mult decat in alti ani, 47% au cheltuit cam la fel, iar 22% mai putin. In acest an, 41% cred ca vor cheltui mai mult, 38% la fel ca anul trecut, iar 19% mai putin. Cand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

