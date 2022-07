Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre romani prefera o masina second hand pentru ca nu isi permit una din showroom, iar 42% considera ca un vehicul rulat este o investitie inteligenta, deoarece devalorizarea masinii este mai mica dupa un an.

- 29 iunie: Sfinții Petru și Pavel. Jumatate de milion de romani iși sarbatoresc onomastica. Nume la care poți trimite felicitari In 29 iunie, peste jumatate de milion de romani iși serbeaza ziua numelui cu ocazia sarbatorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Potrivit statisticilor, peste 510.264 de romani…

- Cercetarile realizate la nivel global in perioada pandemiei arata ca aproape jumatate (45%) dintre calatori ar rezerva o calatorie daca ar avea optiunea de anulare gratuita sau posibilitatea de a-si recupera suma platita.

- Aproximativ 50% din romani și-ar achiziționa o mașina electrica. Care este principalul motiv al reticenței Aproximativ 50% din romani și-ar achiziționa o mașina electrica. Care este principalul motiv al reticenței Pentru a reduce costul alimentarii și protejarea mediului, jumatate din romani ar vrea…

- Jumatate dintre romani vor sa-si cumpere masini electrice pentru a reduce costul cu alimentarea, dar si a proteja mediul, arata un studiu. Deficiențele in infrastructura de incarcare raman insa principalul motiv de reticenta. Masinile hibride si electrice sunt preferate de aproape jumatate dintre consumatorii…

- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a declarat ca prefera masina sau trenul si ca nu obisnuieste sa mearga cu avionul. El a precizat ca ii este frica de inaltime, nu de avion, si ca inclusiv la sedinta comuna de guvern cu Polonia a mers cu autoturismul. Intrebat daca prefera trenul sau avionul, Daniel…

- Vremuri grele pentru romani: Aproape jumatate sunt de parere ca situația lor financiara s-a inrautațit in acest an. SONDAJ Vremuri grele pentru romani: Aproape jumatate sunt de parere ca situația lor financiara s-a inrautațit in acest an. SONDAJ Potrivit unui sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat…

- Jumatate dintre romani (49,4%) considera ca situatia lor financiara din acest an s-a inrautatit fata de anul trecut, iar 43% estimeaza ca o vor duce mai rau in perioada urmatoare, arata rezultatele unui sondaj realizat de CEC Bank.