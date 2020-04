Stiri pe aceeasi tema

- Numarul contractelor de munca suspendate de la inceputul starii de urgenta a atins, marti, 1.005.508 de unitati, in crestere fata de ultima situatie anuntata anterior, joi, de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), de 901.623 de contracte suspendate, potrivit Agerpres.

- Angajații care lucreaza la stat pot fi obligați sa revina la munca in cazul in care se afla in concediu, pe perioada starii de urgența, potrivit decretului de prelungire a starii de urgența.

- Cei mai mulți angajatori au decis sa-și protejeze angajații pe perioada crizei sanitare, trimițandu-i in șomaj tehnic. O cincime dintre deciziile din piața muncii i-au lasat insa pe romani fara venituri. Ministrul finațenlor susține ca guvernul e pregatit sa plateasca un milion de angajați in șomaj…

- In urma apariției in mediul online a unor imagini in care se observa mai multe persoane care calatoresc cu un mijloc de transport in comun, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brașov, s-au sesizat din oficiu și efectueaza verificari in vederea stabilirii cu exactitate a starii…

- ​Majoritatea patronilor de firme mici și mijlocii din România, care au participat la un chestionar online, vor transformarea șomajului tehnic în munca flexibila, astfel încât statul sa plateasca 75% din salariile angajaților, dar aceștia sa munceasca în continuare pentru…

- Specialistul in dreptul muncii, avocatul Costel Gilca a realizat un ghid practic al relațiilor de munca, in perioada starii de urgența. In contextul in care zeci de mii de angajatori se afla intr-...

- Angajații CFR ar putea lucra doar 4 zile pe saptamana, cu diminuarea salariului cu 20%, pe perioada starii de urgenta Personalul companiilor CFR Calatori si CFR Marfa ar putea avea programul de lucru redus de la cinci zile la patru zile pe saptamana, in perioada instituirii starii de urgenta, pe fondul…

- Peste 1 milion de angajați din economia româneasca risca sa intre în șomaj sau sa fie disponibilizați, iar zeci de mii de firme și PFA-uri sa se închida din cauza crizei coronavirus care afecteaza deja semnificativ România. În numai câteva zile, sute de firme, în…