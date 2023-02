Aproape jumătate dintre locuințele din România au peste 50 ani, astfel că au ieșit din perioada de garanție a structurii de rezistență Peste 4 milioane și jumatate dintre locuințele din Romania au ieșit din perioada de garanție a structurii de rezistența deoarece au peste 50 de ani de la darea in folosința. Conform platformei imobiliare.NET, in țara noastra ar fi nevoie de o reinnoire a fondului locativ cu aproximativ 200.000 de unitați anual. Reprezentanții platformei online de […] The post Aproape jumatate dintre locuințele din Romania au peste 50 ani, astfel ca au ieșit din perioada de garanție a structurii de rezistența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Peste 4,5 milioane de locuinte au iesit din perioada de garantie a structurii de rezistenta, in Romania, astfel incat este nevoie de o reinnoire a fondului locativ cu aproape 200.000 de unitati, anual, fie unitati noi, fie o consolidare a celor construite anterior seismului din 1977, releva o analiza…

