- Dupa o luna de la inchiderea intregii rețele, Compania de Librarii București (CLB) a redeschis astazi, 4 mai 2020, aproximativ jumatate dintre librarii. Lista locațiilor repuse in funcțiune include atat librarii poziționate in centrul capitalei, cat și spații aflate in mijlocul cartierelor. Decizia…

- Continental AG si-a retras previziunile privind rezultatele financiare din acest an, dupa ce masurile de izolare adoptate de Guvernul german pentru a stopa extinderea pandemiei de coronavirus (COVID-19) au fortat grupul sa inchida peste 40% din unitatile sale de productie la nivel global, transmit…

- Un angajat care lucreaza la metrou in Stația Laminorului din București ar fi fost depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus, a transmis marți postul Realitatea Plus. Potrivit sursei citate, angajatul se afla acum internat la spitalul Matei Balș din Capitala. Metrorex nu a transmis oficial,…

- Carturesti a decis sa inchida in zilele urmatoare majoritatea librariilor din Bucuresti si din tara, pentru a proteja sigurata angajatilor si a cititorilor. In contextul pandemiei de coronavirus, Compania de Librarii Bucuresti (CLB) a anuntat ca a inchis o parte dintre cele 43 de librarii potrivit…

- FELICITARI… Elevii vasluieni obtin rezultate foarte bune la toate disciplinele, indiferent de profilul pe care il urmeaza – real, uman, tehnic, servicii sau resurse naturale si protectia mediului. Cea mai buna dovada o reprezinta punctajele inregistrate de acestia la etapa judeteana a olimpiadelor din…

- Consiliul de Administrație al CNAIR S.A. a desemnat-o astazi, 25.02.2020, în funcția de Director General provizoriu al companiei, pe o perioada de 4 luni începând cu data de 26.02.2020, pe Mariana Ionița care deținea funcția de Director Direcția Reglemetari Tehnice și Autorizații…