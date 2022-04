Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Consiliului Județean a avut joi, 14 aprilie, discuții cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și cu Cristian Pistol, directorul CNAIR, care s-au aflat in județul nostru, despre proiectele de infrastructura ale Maramureșului. Printre acestea se numara și noul terminal al Aeroportului…

- Sorin Grindeanu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, la Constanta, ca este de acord cu descentralizarea. “Eu sunt de acord cu descentralizare si suntem de acord si acest lucru il avem daca vreti ca si tinta. Am semnat in lunile acestea foarte multe proiecte de descentralizare, a insemnat…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ce se intampla cu ARSVOM, daca se va desfiinta sau sau va fi relocata la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. “In urma cu aproape o luna jumatate, am avut o intalnire cu sindicatul de la acolo. ISU si-a…

- Sorin Grindeanu a facut, marti, o vizita in Portul Constanta, la finalul careia a sustinut o conferinta de presa. “Prioritatea noastra in aceste zile – si acesta este mesajul pe care l-am transmis astazi ca vicepremier si ca ministru al Transporturilor – una din primele prioritati este valorificarea…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, la nivelul Guvernului, task-force-ul pentru gestionarea situației generate de agresiunea militara rusa din Ucraina. Principalele responsabilitați sunt legate de monitorizarea situației și coordonarea masurilor la nivelul structurilor guvernamentale pentru…

- Una dintre cele trei asocieri de firme turcești ramase in cursa pentru construcția tronsonului lipsa din autostrada Lugoj – Deva dorește sa faca investiția in valoare de peste un miliard de lei, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. In urma primei selecții, un numar de șase firme au…

- “O noua verificare a lucrarilor pe santierul Variantei Ocolitoare Timisoara Sud. Sunt nemultumit de evolutia lucrarilor. In doua saptamani s-au montat doar 22 de grinzi!”, a scris, sambata dimineata, pe Facebook, Sorin Grindeanu. El a cerut ca proiectul sa fie monitorizat de DRDP Timisoara si a anuntat…