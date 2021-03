Stiri pe aceeasi tema

- Registrul Auto Roman a verificat in trafic, din punct de vedere tehnic, pe parcursul anului 2020, 64.096 de vehicule, la nivelul intregii țari, se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

