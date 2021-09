Aproape jumătate din țară, în scenariul roșu Municipiul București și 18 județe au intrat in scenariul roșu, rata de infectare la nivel național ajungand la 3,98 la mia de locuitori. Rata infectarilor a trecut de 7 in judetul Ilfov, in Capitala este 6,64, iar in Timis 6,34. In total, 18 judete si Capitala au coeficientul infectarilor peste 3. Județele intrate in scenariul […] The post Aproape jumatate din țara, in scenariul roșu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

