Aproape jumătate din țară a intrat în scenariul roșu Municipiul București și alte 18 județe au intrat in scenariul roșu. Rata de infectare la nivel național este de 3,98 la mia de locuitori. Județele intrate in scenariul roșu sunt: Arad, Bistrița-Nasaud, Calarași, Cluj, Constanța, Dolj, Giurgiu, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Satu Mare, Salaj, Suceava, Teleorman, Timiș. In București, rata de infectare cu Covid-19, calculata la 14 zile, a ajuns la 6,64 la mia de locuitori. In Sectorul 1 al Capitalei, rata a crescut alarmant, depașind 8,5 la mie. In București vor fi introduse restricții de noapte. Coeficientul infectarilor cumulate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

