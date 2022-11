Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate din infrastructurile energetice ale Ucrainei sunt scoase din functiune in urma seriilor de atacuri aeriene desfasurate de Rusia de la inceputul lunii octombrie, a declarat vineri premierul ucrainean Denis Smigal, relateaza agentiile AFP si EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Razboi in Ucraina, ziua 268. Autoritatile ucrainene au raportat bombardamente in Zaporojie, Herson, Mikolaiv, Lugansk si Harkov. Atacurile au fost efectuate cu rachete de croaziera si sisteme de artilerie.

- Prim-ministrul ucrainean Denis Smigal a avertizat impotriva unui „nou tsunami al migratiei” daca Rusia isi va continua atacurile asupra infrastructurilor civile din tara sa, intr-un interviu care urmeaza sa fie publicat integral duminica, relateaza AFP. Denis Smigal, care urmeaza sa participe luni la…

- Serviciile de urgenta au pus marti in alerta de raiduri aeriene intregul teritoriu al Ucrainei, la o zi dupa ce Rusia a lansat masiv rachete asupra teritoriului tarii vecine, atacul soldandu-se cu cel putin 19 morti si 105 raniti, potrivit celui mai recent bilant transmis de

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca exploziile care au avut loc luni in mai multe orase de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv in capitala Kiev, au cauzat morti si raniti si a acuzat Rusia ca incearca "sa stearga Ucraina de pe fata Pamantului",

- Razboi in Ucraina, ziua 208. Rusia si-a intensificat atacurile in estul si sud-estul Ucrainei si au lovit tinte din 24 de localitati. In acelasi timp, trupele ucrainene au respins opt ofensive si au ucis sute de militari rusi.