- Locurile de munca disponibile in Romania sunt extrem de concentrate din punct de vedere geografic, in conditiile in care in doua regiuni se concentreaza aproape jumatate din joburile vacante la nivel de tara, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania.…

- Restrictiile sociale care au impiedicat sau limitat deplasarea la locul de munca au afectat economia Romaniei in mod disproportionat, in conditiile in care numai 0,8% din forta de munca ocupata din tara muncea, de obicei, de acasa anul trecut, penultima valoare din Uniunea Europeana, potrivit unui…

- "La 1 ianuarie 2020, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani, care aveau domiciliul in Romania, a fost de 4.138,1 mii, in scadere cu 42.000 comparativ cu anul anterior. Ponderea minorilor in totalul populatiei dupa domiciliu a fost, la 1 ianuarie 2020, de 18,7%, in scadere fata de anii…

- „Dragii noștri copii, va doresc sa va bucurați de copilarie, acest taram magic in care totul este permis. Sa va prețuiți parinții și sa va amintiți ca educația va face sa zburați mai departe decat propriile visuri! La mulți ani tuturor copiilor , ai Iasului , ai țarii și a lumii intregi . Dragi parinți…

- Fondul forestier national o suprafata de 6,592 milioane hecare, din care supafata padurilor 6,427 milioane hectare. Masa lemnoasa recoltata a insumat 18,9 milioane metei cubi. Cresterea se datoreaza in principal unor reamenajari de pasuni impadurite si introducerii in fondul forestier a terenurilor…

- Peste 115.800 persoane inactive, respectiv forta de munca potentiala aditionala, doreau sa lucreze in 2019, in scadere cu 51,3% fata de anul anterior, insa aceste persoane fie nu cautau de lucru, fie nu erau disponibile sa inceapa lucrul, releva datele Institutului National de Statistica (INS), poreivit…

- Un miliard si jumatate de persoane, aproape jumatate din forta de munca din lume, si-ar putea pierde locurile de munca din cauza crizei cauzate de coronavirus, au dezvaluit cele mai recente date furnizate de Organizatia Mondiala a Muncii (OIM) cu privire la impactul pandemiei. Reducerea orelor de lucru…