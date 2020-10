Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu anul 2000, data de 29 septembrie marcheaza Ziua mondiala a inimii. Este o ocazie pentru a ne gandi mai mult la sanatatea noastra si in special la inimile noastre. Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de mortalitate in toata Europa, atat la femei, cat si la barbati, potrivit…

- Președintele Partidului Ecologist Roman – filiala Suceava și candidat pentru președinția Consiliului Județean, Catalina Elena Vartic, a susținut astazi o conferința de presa in care a devoalat „modul dezastros” in care actual șef al județului, Gheorghe Flutur, a tratat mediu de afaceri din județ. „Anul…

- Piata locala de curatenie din Romania este estimata la aproape doua miliarde de lei, iar in 2018 cele mai mari zece companii din domeniu au concentrat 16% din cifra de afaceri totala a industriei, potrivit unei analize realizata de analistii KeysFin. In ceea ce priveste cifra de afaceri a pietei…

- Cele mai mari 10 companii din piața locala de curațenie au concentrat 16% din cifra de afaceri totala a industriei in 2018 și sunt deținute in proporție de 100% de persoane fizice și juridice romanești, potrivit celei mai recente analize KeysFin. In ceea ce privește cifra de afaceri a pieței…

- Numarul insolvențelor, cel al radierilor și dizolvarilor companiilor din Romania continua sa fie mult sub nivelul din 2019, ceea ce arata reziliența mediului de afaceri local in condiții de pandemie. Cu toate acestea, fara o continuare/majorare a sprijinului autoritaților in contextul unei posibile…

- Numarul insolvențelor, cel al radierilor și dizolvarilor companiilor din Romania continua sa fie mult sub nivelul din 2019, ceea ce arata reziliența mediului de afaceri local in condiții de pandemie, arata o analiza KeysFin, preluata de Mediafax.

- Numarul insolvențelor, cel al radierilor și dizolvarilor companiilor din Romania continua sa fie mult sub nivelul din 2019, ceea ce arata reziliența mediului de afaceri local in condiții de pandemie, arata o analiza KeysFin.Cu toate acestea, fara o continuare sau majorare a sprijinului autoritaților…

- Cifra de afaceri a pietei locale de constructii va ajunge la aproximativ 90 de miliarde lei in acest an, comparativ cu nivelul de 89 miliarde de lei in 2019, reiese dintr-o analiza publicata, miercuri, de KeysFin. Potrivit sursei citate, in 2018, cifra de afaceri a pietei locale de constructii (constructii…