- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 7 – 13 februarie 2022, 50,6% dintre cazurile de COVID-19 confirmate s-au inregistrat la persoane nevaccinate. In aceeasi saptamana, 42,9% dintre cazuri au fost inregistrate in Bucuresti si judetele Timis, Cluj, Constanta si Prahova.…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 7 - 13 februarie, 50,6% dintre cazurile de COVID-19 confirmate s-au inregistrat la persoane nevaccinate. In aceeasi saptamana, 42,9% dintre cazuri au fost inregistrate in Bucuresti si judetele Timis, Cluj, Constanta si Prahova. Dintre…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 31 ianuarie - 6 februarie, 51,4% dintre cazurile de COVID-19 confirmate s-au inregistrat la persoane nevaccinate. In aceeasi saptamana, 41,4% dintre cazuri au fost inregistrate in Bucuresti si judetele Timis, Cluj, Constanta si Prahova.…

- Peste 41% din totalul cazurilor de COVID din ultima saptamana au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Timis, Cluj, Constanta si Prahova, conform raportului transmis joi, 10 februarie, de Institutul National de Sanatate Publica. De asemenea, peste 51% din cazurile confirmate au fost raportate…

- Aproape 40% din totalul cazurilor de COVID din ultima saptamana au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Timis, Cluj, Constanta si Brasov, conform raportului transmis joi, 3 februarie, de Institutul National de Sanatate Publica. De asemenea, peste 52% din cazurile confirmate au fost raportate…

- Peste 85% dintre persoanele care au murit in urma infecției cu Covid in saptamana 17-23 ianuarie nu erau vaccinate, transmite Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Conform Raportului saptamanal de supraveghere, in saptamana mentionata, 38,9% din cazurile de Covid au fost inregistrate in Bucuresti,…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza miercuri ca, in saptamana 20 - 26 decembrie, 88,9- din decesele COVID au fost inregistrate la persoane nevaccinate. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, in saptamana 20 - 26 decembrie, 38,4- din cazurile COVID au fost inregistrate in Bucuresti,…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza miercuri ca, in saptamana 20 - 26 decembrie, 88,9% din decesele COVID au fost inregistrate la persoane nevaccinate. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, in saptamana 20 - 26 decembrie, 38,4% din cazurile COVID au fost inregistrate in Bucuresti,…