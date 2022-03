Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Flutur a declarat ca a crescut in ultimele zile numarul de pasageri pe aeroportul sucevean, pe fondul afluxului de refugiati din Ucraina. “Miercuri am avut 13 curse aeriene, dintre care sase charter. Am avut la imbarcare peste o mie de persoane, iar 60 la suta dintre acestia sunt cetateni care…

- Militari ai Batalionului 1 CIMIC din Bucuresti au efectuat miercuri, 2 martie, un transport umanitar catre tabara de refugiati amplasata in zona punctului de frontiera Siret, judetul Suceava.Transportul contine alimente, produse de stricta necesitate si 200 de pilote pentru cetatenii ucraineni care…

- Compania EGGER a dovedit ca este preocupata de ceea ce se intampla in aceste momente atat de aproape de noi, la Siret și chiar și la Radauți, cat și dincolo de frontiera, in Ucraina.In contextul afluxului masiv de refugiați din Ucraina, in principal studenți, cetațeni indieni, prin Punctul de ...

- Aproximativ zece mii de persoane au intrat in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in ultimele 24 de ore, mai mult de jumatate fiind cetateni ucraineni. Purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, Ilie Poroch Seritan, a precizat ca, in ultimele…

- In municipiul Radauti au fost amenajate doua spatii incalzite, cu peste doua sute de paturi, pentru a gazdui persoane venite din Ucraina prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in conditiile in care traficul dinspre Ucraina creste si temperaturile exterioare au scazut. Prefectul de Suceava,…

- In decursul dimineții de duminica, doua microbuze de transport persoane s-au alaturat misiunii de sprijin a cetațenilor ucrainieni care intra in țara noastra prin punctele de frontiera din județul Suceava. Cei 4 pompieri militari care deservesc microbuzele de transport persoane fac parte din misiunea…

- Raed Arafat le cere romanilor sa nu mai duca mancare refugiaților: Exista riscul sa se strice, nu este o criza umanitara Raed Arafat afirma ca nu se poate vorbi de o criza umanitara pe partea Romaniei si a recomandat cetatenilor sa nu mai vina cu mancare pentru refugiati deoarece exista riscul sa…

- O parte din operațiunile fabricii din Radauți și intreaga activitate a fabricii de panouri de lemn masiv din Siret vor fi intrerupte incepand cu 30 martie 2022, din cauza condițiilor generale dificile de pe piața lemnului. Capacitatea de debitare a HS Timber Productions in Romania va fi redusa cu 30%.…