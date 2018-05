Aproape goale pe covorul rosu. Rochiile transparente de la Cannes 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 71-a editie a Festivalului de Film de la Cannes a inceput pe 8 mai si se va incheia pe 19 mai. Agnes Varda, Kristen Stewart si Ava DuVernay vor trage un semnal de alarma referitor la slaba reprezentare feminina din cadrul editiei de anul acesta a festivalului, scrie Screen Daily.…

- Festivalul Internațional de film de la Cannes este in fiecare an in atenția cinefililor din toata lumea, dar și a milioanelor de admiratori și fani ai starurilor de cinema, care se afișeaza pe covorul roșu.

- Festivalul de film de la Cannes 2018 a inceput oficial. Numeroase vedete și-au facut apariția pe covorul roșu, iar unele dintre ele nu au respectat regula impusa de directorul festivalului si au facut selfie pe covorul rosu. “Nu e frumos, e un gest grotesc”, este afirmatia facuta de directorul…

- Starurile filmului spaniol, Penelope Cruz si Javier Bardem, au pasit marti pe covorul rosu al Festivalului de Film de la Cannes, pentru a asista la proiectia filmului lor, "Everybody Knows", in regia iranianului dublu laureat al premiului Oscar Asghar Farhadi, care a semnat si scenariul, transmite Reuters.…

- Fara selfie-uri pe covorul rosu si proiectii in avanpremiera pentru jurnalisti, insa mai multe dezbateri pe tema locului femeilor in industria filmului, sunt elementele de noutate pentru editia din 2018 a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit delegatului general al evenimentului, scrie AGERPRES,…

