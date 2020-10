Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 la suta din investitorii imobiliari confirma interesul pentru achiziții de noi proiecte in București și in orașele regionale și spun ca sunt gata sa cumpere in condiții bune, avand in vedere contextul economic generat de pandemia, potrivit unui sondaj Colliers.62 la suta dintre investitorii…

- "E doar o raceala zicea Iohannis. Zicea zilele trecute: dar ce sa faca oamenii politici? Este de un ridicol nemaipomenit. Pot nemții sa-i dea cate decorații vor. E criza majora. Romania e plina de focare de Covid-19. Interesul este politic. Cred ca oamenii aștia vor trebui sa raspunda pentru…

- Pandemia schimba radical modul de lucru. Colliers: Munca de acasa va continua și post COVID-19. Birourile raman necesare, dar reorganizate Munca de acasa va ramane in practica multor companii și odata ce va trece epidemia de COVID-19, intr-un sistem de lucru hibrid care imbina activitatea de la distanța…

- Munca de acasa va ramane in practica multor companii și dupa ce va trece epidemia de Covid-19, intr-un sistem de lucru hibrid care imbina activitatea de la distanța cu prezența la birou pentru intreaga echipa, rezulta dintr-un sondaj realizat de Colliers International. Sondajul realizat de Colliers…

- Munca de acasa va ramane in practica multor companii si, odata ce va trece epidemia de Covid-19, intr-un sistem de lucru hibrid care imbina activitatea de la distanta cu prezenta la birou pentru intreaga echipa, rezulta dintr-un sondaj Colliers International. Sondajul a fost realizat in…

- Pandemia schimba radical modul de lucru. Colliers: Munca de acasa va continua și in perioada post COVID-19. Birourile raman necesare, dar reorganizate Munca de acasa va ramane in practica multor companii și odata ce va trece epidemia de COVID-19, intr-un sistem de lucru hibrid care imbina activitatea…

- Munca de acasa va ramane in practica multor companii și dupa ce va trece epidemia de Covid-19, intr-un sistem de lucru hibrid care imbina activitatea de la distanța cu prezența la birou pentru intreaga echipa, rezulta dintr-un sondaj realizat de Colliers International, potrivit Mediafax.Sondajul…

- AFI Europe a finalizat preluarea portofoliului de birouri al NEPI Rockcastle, tranzactie de 307 mil. euro (valoare bruta), cea mai mare din istoria pietei de birouri din Romania. La randul sau, AFI a anuntat ca valoarea neta a tranzactiei este de 294 mil. euro. Portofoliul vândut de…