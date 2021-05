Stiri pe aceeasi tema

- ADVERTORIAL. Știai ca... deșeurile electrice reprezinta 6% din totalul deșeurilor unei comunitați? Timișorenii au reciclat, la finalul lunii aprilie, 1.760 kg de astfel de deșeuri in cadrul acțiunii „Timișoara recicleaza”. Principalele obiecte aduse la centrul din Iulius Town au fost televizoarele vechi,…

- Timișorenii pot vedea care este intensitatea campurilor electromagnetice din oraș prin intermediul unei harți interactive. Aici sunt disponibile inclusiv masuratorile aferente sistemelor de telefonie 5G. ANCOM, autoritatea din domeniul telecomunicațiilor, a lansat o noua versiune a platformei www.monitor-emf.ro,…

- Timișorenii nu s-au lasat speriați de vremea rea și au mers sa se vaccineze la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, unde la ora 16.00 a debutat a doua ediție a Maratonului Vaccinarii. Se face rapelul persoanelor vaccinate cu ser de la Pfizer la maratonul care a avut loc in urma cu trei saptamani,…

- Schimbarea incepe cu un gest mic pe care fiecare dintre noi il poate face. Acțiunea „Timișoara recicleaza” face parte din strategia de sustenabilitate a companiei IULIUS, care iși continua preocuparea pentru conservarea mediului inconjurator. Daca ai acasa un radio care nu mai funcționeaza, un televizor…

- ADVERTORIAL. Schimbarea incepe cu un gest mic pe care fiecare dintre noi il poate face. Acțiunea „Timișoara recicleaza” face parte din strategia de sustenabilitate a companiei IULIUS, care iși continua preocuparea pentru conservarea mediului inconjurator. Daca ai acasa un radio care nu mai funcționeaza,…

- Campania de vaccinare de la Timisoara, fara precedent in Romania, continua pana luni dimineata la ora 8.00. In cursul noptii de sambata spre duminica s-au vaccinat peste 300 de persoane, numarul total al celor care s-au vaccinat ajungand la peste 4.000.

- Hoții de biciclete lovesc fara frica. Au acționat, de aceasta data, pe Divizia 9 Cavalerie, dar și pe Calea Buziașului. Campania „Ți s-a furat bicicleta, Tion te ajuta sa o gasești!” continua.

- Timișorenii vor ieși din nou in strada, astazi. Dupa ce ieri sute de timișoreni au protestat in strada din cauza deciziei de carantinare, astazi, acțiunile de protest vor continua. Strigarea se da pe Facebook, unde oamenii sunt chemați sa iasa din nou in strada pentru a-și arata nemulțumirea fața…