- Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat, luna trecuta, 183 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. “In scopul preintampinarii unor evenimente nedorite,…

- F. T. Ieri dimineata, in jurul orei 10, sapte autospeciale de stingere cu apa si spuma, una pentru transport personal si victime multiple, cinci de prima interventie si comanda, alte doua de grupa operativa, precum si patru ambulante SMURD au ajuns – spun reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) ” Serban Cantacuzino” Prahova, in contextul fenomenelor meteorologice nefavorabile, astazi, la ora 13, erau nealimentati cu energie electrica 1.787 consumatori din localitațile Traisteni și Tesila. Reprezentantii…

- F.T. Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, de la inceputul anului si pana in prezent, in judet s-au inregistrat 222 de incendii la locuințe, in urma carora sase persoane și-au pierdut viața, iar alte 18 au fost ranite. De asemenea,…

- F.T. In ultimele zile, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) ” Serban Cantacuzino” Prahova a efectuat zeci de controale și de indrumare pe linia respectarii masurilor de aparare si stingere a incendiilor la unele sectii de votare din judet, operatori deșeuri,…

- F. T. Joi, 17 septembrie. Incendiu de vegetatie uscata la Valcanesti. Suprafata afectata ? Nu conteaza. Nu conteza, cat timp un barbat in varsta de aproximativ 70 de ani a suferit arsuri grave pe o mare suprafata a corpului. Conteaza faptul ca a fost resuscitat de doua ori pana sa fie readus la viata…

- In vederea creșterii gradului de siguranța a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant pe fondul inceperii noului an școlar, in perioada 3 – 9 septembrie 2020, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba au desfașurat activitați de control la 8 unitați…