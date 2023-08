Stiri pe aceeasi tema

- Italia și Slovenia au fost lovite de furtuni puternice. Canicula de peste zi a fost urmata de fenomene meteo extreme care au lasat in urma spaima și daune substanțiale. In Slovenia, copacii smulși din radacina de vantul violent au blocat șosele.

- „Calitatea vieții la Cluj-Napoca urmeaza directiva generala a Europei avand la baza trei dimensiuni: verde, digitala și de reziliența”, spunea Emil Boc in anul 2020 in cadrul unei consultari publice. Se pare ca, civicii clujeni ințeleg diferit de administrație „dimensiunea verde” a Clujului. La o saptamana…

- Prefectura Suceava informeaza ca in cadrul ultimei ședințe de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava a fost analizata și situația cererilor nesoluționate prin emiterea titlului de proprietate la nivelul comisiilor locale de fond funciar…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat averse torentiale si instabilitate atmosferica temporar accentuata in mai mult de jumatate din județele țarii. Au fost emise avertizari cod galben si portocaliu de fenomene meteo precum averse torențiale, descarcari electrice și izolat grindina, intensificari…

- COD PORTOCALIU in Alba și alte județe. Ploi insemnate cantitativ mai ales in zona de munte. Perioada și zone afectate Vin ploile. Autoritațile meteorologic au emis un cod portocaliu de vreme rea valabil in Alba și alte județe, valabil vineri, 9 iunie, de la ora 14 și pana la ora 23. Se vor semnala averse…

- La cererea Cluj24, IPJ Cluj a transmis situația infracțiunilor in 2021 și 2022.„In anul 2021, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au fost inregistrate 8 infracțiuni de omor, iar in anul 2022 au fost inregistrate 4 infracțiuni de omor. In cursul anului 2021 au fost inregistrate 12 cazuri…

- Jandarmii din Caraș-Severin au prins un șarpe de aproximativ un metru și jumatate ascuns intr-o mașina. In urma unui apel prin sistemul unic de urgența 112, jandarmii au intervenit pentru a extrage, in siguranța, reptila, care a fost vazuta de proprietarul autoturismul sub capota.La sosirea echipajului,…

- Garda Forestiera Focșani, a carei competența se intinde pe raza județelor Braila, Buzau, Galați, Tulcea, Vaslui și Vrancea, a avut o activitate intensa in primele trei luni ale acestui an, potrivit unui bilanț publicat de instituție. Suprafața totala a fondului forestier aflata in raza de competența…