Aproape doi din trei medici din sistemul public s-au vaccinat (Federaţia SANITAS) Un procent de 68,22% dintre medici s-au vaccinat cu schema completa impotriva coronavirusului, in timp ce alti 0,30% s-au vaccinat cu prima doza, potrivit informatiilor publicate luni de Federatia SANITAS din Romania. Pe de alta parte, 28,42% dintre medici nu s-au vaccinat, iar alti 2,84% au fost infectati cu SARS-CoV-2 in ultimele 6 luni, acestia din urma dezvoltand anticorpi, astfel ca ei pot amana decizia vaccinarii, se mentioneaza in comunicatul postat de Federatia SANITAS pe Facebook. "Medicii sunt vaccinati in proportie de peste 70%! Doar 28,42% dintre medici sunt nevaccinati; 68,52% sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pana la urma, varianta de rectificare, sub solicitarea Ministerului Transporturilor, vine din teama ca nu am cheltui acești bani? Sau tocmai, ca i-am cheltui?, scrie pe Facebook ministrul Transporturilor Catalin Drula, ca raspuns la afirmațiile de joi ale premierului Florin Cițu. Intr-o postare intitulata…

- Facebook lanseaza un sistem de alerta pentru a ajuta la localizarea copiilor disparuți din Romania. Practic, Facebook aduce sistemul AMBER Alert in Romania printr-un parteneriat cu Poliția Romana. Daca un copil dispare, Facebook va distribui o alerta AMBER persoanelor din zonele in care acesta a fost…

- Mihai Copaceanu, unul dintre cei mai apreciati psihologi romani, a publicat pe pagina sa de Facebook un text critic si argumentat legat de faptul ca in sistemul de educatie din Romania se pune accent exacerbat pe diplome, facand in acest sens si o comparatie cu sistemul de educatie de la Oxford.

- Personalul medical care nu se vaccineaza va trebui sa se testeze periodic, pe propria cheltuiala. Și asta, spune Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, pentru siguranța pacienților, potrivit alephnews.ro. „Atunci cand vrem sa facem lucrul asta, avem in principal in gand pacientul care și el are drepturi…

- Comisia Europeana cere admiterea Romaniei, Bulgariei si Croatiei in Spațiul Schengen pentru a beneficia deplin de sistemul liberei circulatii. Comisia Europeana cere Consiliului sa ia masuri pentru ca Romania, Bulgaria si Croatia sa faca parte din spatiul Schengen, pentru ca au indeplinit majoritatea…

- Vicepresedintele CNCAV, Andrei BAciu, afirma, miercuri seara, ca Romania a mai trecut un test, intrucat sistemul informatic pentru implementarea certificatului verde digital al UE este pregatit. Polonia, Portugalia si Letonia au mai facut teste, in afara Romaniei. Certificatul ar urma sa fie disponibil…

- Romania a testat cu succes sistemul informatic pentru implementare certificatului verde digital al Uniunii Europene, cunoscut popular și ca pașaportul de vaccinare, a anunțat secretarul de stat Andrei Baciu pe Facebook . „Romania a mai trecut un test! Sistemul informatic pentru implementarea certificatului…

- sursa foto: Facebook\ AEC In ultimii 20 de ani, modul in care elevii din Romania s-au raportat la sistemul de educație s-a schimbat semnificativ. Principalul mar al discordiei dintre adolescenți și autoritați a fost acordarea burselor de studiu, o chestiune pasata deseori din curtea ministerului in…