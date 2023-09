Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul Lothar Matthaeus, capitanul echipei Germaniei care a castigat Cupa Mondiala de fotbal in 1990, a apreciat ca este dificil pentru selectionerul Hansi Flick sa ramana in functia de selectioner al echipei nationale, dupa esecul cu Japonia (1-4), cu noua luni inaintea EURO 2024, turneu final…

- Semne diacriticeSummitul BRICS, de la Johannesburg, a fost unul dintre evenimentele cele mai comentate ale lunii trecute pe plan mondial. Și e de ințeles, țarile din grupul respectiv – Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud – se declara nemulțumite de actuala ordine mondiala, urmarind sa construiasca…

- Raportul World Wealth Report, realizat anul acesta in comun de bancile elvetiene Credit Suisse si UBS, dezvaluie surprize de proporții. SUA și China sunt țarile in care traiesc cei mai mulți milionari, in timp ce pe locul 3 se claseaza Franța, care a depașit Germania. Șeicii din țarile arabe sunt foarte…

- Patru membri ai echipajului au fost disparuți dupa ce un elicopter al armatei australiane s-a prabușit, vineri, in apele din largul coastei statului Queensland, in timpul exercițiilor militare comune cu Statele Unite, care, ulterior, au fost suspendate, relateaza ABC News.Elicopterul, un MRH-90 Taipan,…

- Marile puteri economice ale lumii membre ale G7 (Statele Unite, Regatul Unit, Franța, Canada, Germania, Italia și Japonia) au promis miercuri, la Vilnius, un ajutor militar pe termen lung Ucrainei, decizie ce a fost salutata de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care, insa, a precizat ca acest…

- Garanțiile de securitate pentru Ucraina pe care, conform cancelarului german Olaf Scholz, urmeaza sa le stabileasca Grupul G7, risca sa genereze probleme pentru Rusia, a avertizat miercuri Kremlinul. ”Prin formularea de garantii de securitate destinate Ucrainei, aceste tari aduc atingere securitatii…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, astazi, 14.06.2023, legea pentru modificarea si completarea art. 226 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Potrivit actului normativ, difuzarea de imagini intime ale unei persoane, fara acordul acesteia, va constitui infracțiune și se va putea pedepsi cu…

- China a desfasurat saptamana trecuta un avion de recunoastere deasupra apelor Pacificului, la est de Taiwan, care - potrivit media chineze - a monitorizat si a adunat informatii despre un exercitiu la care au participat fortele navale ale SUA, Japoniei, Frantei si Canadei.