Stiri pe aceeasi tema

- Timis: Bebelus cu malformatie cardiaca din nastere, internat in spital, confirmat cu COVID. 262 de copii cu COVID, depistati in doar 24 de ore in județ. Sunt 19 focare, dintre care 7 in scoli si 11 in spitale. Un numar de 262 de copii din judetul Timis au fost confirmati...

- AVERTISMENT, crește numarul copiilor infectați cu COVID, internați in spitale,simptomele pot fi CONFUNDATE extrem de ușo, ceea ce duce The post AVERTISMENT, crește numarul copiilor infectați cu COVID, internați in spitale,simptomele pot fi CONFUNDATE extrem de ușor, ceea ce duce la adevarate focare…

- Numarul deceselor asociate coronavirusului a scazut la 231 de la 259, fapt ce face ca totalul sa ajunga la 138.276 de la izbucnirea epidemiei, in februarie 2020. Totodata, țara a raportat pana in prezent 6,76 milioane de cazuri, relateaza HotNews.ro.In spitale sunt internați, in prezent, 13.364 de…

- Europa a depasit pragul de 100 de milioane de cazuri de infectare cu Covid-19, ceea ce reprezinta mai mult de o treime din totalul contaminarilor de pe planeta, din decembrie 2019 pana acum, relateaza AFP.

- „Tsunami-ul” cazurilor de Covid-19, inclusiv varianta Omicron, prezinta riscuri grave pentru sistemele de sanatate, aflate deja sub presiune, a avertizat miercuri OMS, pe fondul unui numar record de contaminari in lume in ultima saptamana. „Sunt foarte ingrijorat ca varianta Omicron, mai transmisibila,…

- La o saptamana dupa ce elevii au revenit in banci dupa vacanța de 14 zile, au aparut și primele cazuri de Covid-19, in 27 de școli din județ. Peste 18.000 de elevi din Timiș fac ore online.

- Bilanțul global de coronavirus ajunge duminica la pragul de 250 de milioane de cazuri. Unele țari din Europa de Est inca se confrunta cu focare record. Cazurile mondiale cauzate de COVID-19 ajung duminica la pragul de 250 de milioane de cazuri, pe masura ce valul provocat de varianta Delta…

- "Zi sumbra pentru Timișoara. Administrația USR lasa, de astazi, zeci de mii de familii in frig, spitale, școli și instituții publice. Niciodata in istoria acestui oraș nu a existat nici macar gandul ca agentul termic poate sa fie sistat.