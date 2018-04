Aproape de o tragedie! Un șofer RATB a închis o ușă peste un bebeluș aflat în cărucior Un parinte a semnalat un nou incident foarte grav la RATB, asta dupa ce in urma cu doua saptamani un copil a fost lasat in stație, inainte sa coboare și bunicul acestuia. “Cred ca RATB are o politica de traumatizare a copiilor mici, pentru ca astazi 23.04.2018 șoferul unui autobuz 601 a inchis ușile peste […] The post Aproape de o tragedie! Un șofer RATB a inchis o ușa peste un bebeluș aflat in carucior appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

- Tatal copilului a povestit pe pagina sa de socializare ca se afla in autobuzul 601, iar in momentul in care incerca sa se urce cu caruciorul in mijlocul de transport soferul a inchis usile. Barbatul a tipat ca soferul sa se opreasca. Intre timp, cei de la RATB au pornit o ancheta, iar daca…

