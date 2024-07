Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea de vara a Bacalaureatului 2024 continua pentru candidați cu probele orale la limba straina, incepand de marți, 25 iunie, potrivit calendarului de examen și planificarii probelor de... The post Bacalaureat 2024 – Proba orala la o limba straina. Candidații au doua ore la scris și 20 de minute…

- Lovitura de baros in Dosarul Revoluției! Nici de aceasta data magistrații nu vor da o sentința legata de evenimentele din 1989 care inca au ramas un mister!... The post Dosarul Revoluției ramane invaluit in mister. ICCJ a admis contestatia depusa de Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu si Iosif Rus appeared…

- Guvernul de la Moscova a dat instructiuni Gazprom sa nu plateasca dividende pentru 2023, conform unui decret publicat pe site-ul companiei de stat, care a raportat primele pierderi anuale incepand din 1999, transmite Reuters.

- Ion Țiriac și Gigi Becali pregatesc o lovitura la care statul nici nu se așteapta! Cei doi milionari vor sa-și rotunjeasca averile printr-o „schema” pe care autoritațile nu au luat-o in calcul. CITEȘTE AICI PLANUL DECONSPIRAT AL AFACERIȘTILOR

- Dinamo joaca un meci capital duminica seara contra Batranei Doamne, un meci in care are doar varianta victoriei și chiar daca o obține șansele de... The post Comisa de Recurs a dat o mana de ajutor celor de la Dinamo: l-a iertat pe Abdallah de suspendare appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Rapid - Universitatea Craiova 1-2. Alexandru Crețu (32 de ani), mijlocașul oltenilor, a oferit prima reacție dupa ce a inscris golul victoriei echipei sale chiar in minutul 96, la ultima faza. Craiova a dat lovitura in Giulești in minutul 96. Crețu a inscris și a adus trei puncte extrem de importante…

- MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, s-a revoltat inainte de derby-ul cu Rapid, de pe Arena Naționala, inceput la ora 20:30. Oficialul FCSB e nemulțumit ca in peluza Rapidului vor sta doar 2.400 de oameni, limita maxima impusa de regulament, adica 5% din capacitatea stadionului.…

- Inspectoratul Școlar Județean Salaj (ISJ), prin intermediul cadrelor didactice, se alatura demersurilor Asociației Medicover pentru promovarea unui stil de viața activ in randul copiilor. Concentrandu-se pe impactul mișcarii asupra elevilor, care include deopotriva intarirea sistemului imunitar și a…