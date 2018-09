Stiri pe aceeasi tema

- Premierul conservator britanic, Theresa May, amenintata cu o fronda in cadrul propriului partid legata de Brexit, a avertizat ca alternativa la acordul ei cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul este niciun acord, relateaza luni Reuters. Marea Britanie urmeaza sa paraseasca Uniunea Europeana…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a promis ca nu va face niciun compromis in ceea ce privește negocierile pentru Brexit cu Uniunea Europeana și nu va lua nicio decizie care nu este in interesul țarii,...

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP. Jeremy Hunt a efectuat in China prima…

- Liderii din Uniunea Europeana vor discuta despre Brexit la reuniunea pe care o vor avea la 20 septembrie in orasul austriac Salzburg, a precizat biroul premierului britanic Theresa May, dupa discutii pe care aceasta le-a avut cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza Reuters. "La summit se va…

- Proiectul premierului britanic, Theresa May, de a pastra o relatie economica stransa cu UE dupa Brexit "va ucide probabil" posibilitatea de a incheia un acord de liber schimb cu Statele Unite, a afirmat presedintele american, Donald Trump, citat de AFP. "Daca fac un astfel de acord, vom discuta cu Uniunea…

- Consilierii primului-ministru britanic Theresa May au formulat luni noi propuneri privind pastrarea legaturilor comerciale cu Uniunea Europeana dupa Brexit, existand discutii cu deputatii din partidul sau inaintea intalnirii cu ministrii care va avea loc vineri, informeaza Reuters.

- Liderii europeni i-au transmis joi prim-ministrului britanic Theresa May sa reduca ”liniile rosii” in ceea ce priveste Brexit, avertizand asupra faptului ca timpul trece si nu va mai putea sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana, informeaza Reuters.

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…