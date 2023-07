Aproape de dezastru: Un camion încărcat cu butelii a luat foc pe un bulevard din Iași Un camion incarcat cu butelii a izbucnit in flacari, joi, pe bulevardul N. Iorga din Iași, ceea ce a determinat autoritațile sa solicite intervenția mai multor echipe specializate pentru gestionarea situației. Un bulevard aglomerat din Iași a trecut printr-o situație aproape de catastrofa, din cauza incendiului izbucnit la camionul incarcat cu butelii. Potrivit informațiilor furnizate de ISU, focul a pornit de la un furtun care s-a spart, iar flacarile s-au extins rapid, transformand situația intr-un caz critic intr-un timp foarte scurt. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipe de intervenție.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

