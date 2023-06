Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 46 ani, din localitatea Valea Ursului, care era dat disparut de familie, a fost gasit decedat in raul Siret de un pescar, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. CITESTE SI Un urs care intra in Brașov a fost capturat 12:18 49 Sambata cu ghinion: Polițiștii…

- Politistii au intocmit un dosar penal pe numele unui barbat din localitatea Borca dupa ce cainele acestuia ar fi muscat un copil in varsta de 7 ani, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit ca un minor de 7 ani, care se juca…

- MUNCA PATRIOTICA… Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui a fost vizat, in perioada ianuarie-martie a acestui an, de o serie de controale venite din partea structurilor centrale ale MAI și IGPR. Cercetarile au vizat, cu precadere, Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS) și au venit in contextul in…

- Doi concubini au fost gasiti decedati in apartamentul lor din orasul Negresti Oas, dupa ce s-ar fi intoxicat de la o scurgere de gaze de la centrala termica, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, potrivit Agerpres."Politistii din cadrul Politiei Negresti-Oas au fost…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Bacau au efectuat cinci perchezitii domiciliare in localitatea Sascut, la locuintele unor persoane banuite de infractiunea de tainuire in legatura cu motoare de barci furate din Suedia, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). „Din cercetari,…

- Potrivit verificarilor preliminare efectuate de politisti in cazul accidentului feroviar de sambata de la Galati, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor trei, s-a stabilit ca acul ceasului vitezometrului locomotivei a ramas blocat la pozitia 75 km/h, iar din declaratia mecanicului reiese ca…

- Primele rezultate ale anchetei de la Galați arata ca accidentul feroviar, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor trei, s-a produs din cauza unei defecțiuni la sistemul de franare al locomotivei care trebuia sa se cupleze cu un vagon. Din declaratia mecanicului reiese ca locomotiva s-a accelerat…