- Alti cinci pacienti internati la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi au fost identificati cu infectie cu coronavirus. Ei au fost transferati in sectia special amenajata in unitatea medicala pentru pacientii diagnosticati cu boala COVID 19. Managerul spitalului, Lucian Eva, a precizat ca bolnavii sunt…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19, a transmis in aceasta dimineata Grupul de Comunicare Strategica de la Bucuresti. Au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 7 in Iasi, 2 in Suceava,…

- S-a confirmat primul caz de Coronavirus la nivelul județului Bistrița-Nasaud Un barbat de 32 ani, care se afla in izolare domiciliu dupa ce s-a intors din Italia, a facut duminica noaptea un apel la 112. Acesta, a fost transportat cu izoleta la spital, iar rezultatul probelor a confirmat prezența Coronavirusului.…

- In momentul de fata, toti cei 10 pacienti care se afla internati la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, se afla in stare stabila si raspund la tratamentul impotriva COVID-19, a anuntat, astazi, managerul spitalului, Carmen Dorobat. Ea a mai spus ca si starea copilului de un an si jumatate, care a…