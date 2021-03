Aproape 950.000 de români s-au vaccinat împotriva COVID-19 și s-au înregistrat 5.458 de reacţii adverse De la finalul lunii decembrie, cand a inceput campania de vaccinare in Romania, și pana pe 1 martie 2021, aproape 950.000 de romani s-au vaccinat impotriva COVID-19. In total, au fost inregistrate 5.458 de reactii adverse. Campania de vaccinare a inceput in data de 27 decembrie 2020, iar pana acum au fost vaccinate aproape 950.000 de persoane. In ultimele 24 de ore au fost folosite 32.149 doze de vaccin, de la Pfizer (22.934) și AstraZeneca (9.215). Citește și: 446 de persoane vaccinate cu ambele doze de vaccin au facut COVID-19 Dintre cei vaccinați, 31.020 au primit prima doza, iar 1.129 de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

