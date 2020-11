9.489 de cazuri noi de coronavirus din peste 37.000 de teste prelucrate, in ultimele 24 de ore. Alte 174 de persoane au murit, iar numarul deceselor a ajuns la 8.684 In stare grava, la terapie intensiva sunt internati acum 1.149 de pacienti. In Timiș s-au inregistrat 489 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de […] The post Aproape 9.500 de cazuri noi de coronavirus și 174 de decese, in ultimele 24 de ore! appeared first on Gazeta din Vest .