- Mii de petarde, plante de cannabis, aparate pentru marunțit tutun, tutun și mii de de foi cu filtru pentru confecționarea tutunului au fost descoperite sambata in locuința unui tanar de 18 ani din Reghin,...

- Polițiștii din Capitala au prins vineri in trafic un barbat care avea in mașina mai multe articole pirotehnice. In urma unei percheziții facute in locuința barbatului, oamenii legii au mai descoperit 110 kilograme de astfel de materiale, anunța MEDIAFAX. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii…

- Joi, 10 decembrie, ora 11.25, politistii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Farcașa au desfasurat in zona de competenta o acțiune privind regimul materiilor explozive. In urma verificarilor, politistii au depistat un tanar, care detinea la domiciliul sau mai multe articole pirotehnice fara autorizare,…

- Politistii au confiscat 770 de kilograme de articole pirotehnice provenite din import, in urma desfasurarii in perioada 26 octombrie - 18 noiembrie a unei ample actiuni la nivelul tarii. Politia Romana, prin Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase, a derulat actiunea nationala "Importatorii…

- 32 plante de cannabis si aproximativ si un kilogram de muguri de cannabis, depozitat in trei borcane, au fost gasite de politisti in locuinta unui tanar de 22 de ani din Craiova, la o perchezitie domiciliara, potrivit Agerpres.Potrivit IGPR, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Peste 1.000 de kilograme de articole pirotehnice din categoria F2, detinute ilegal in apropierea unui foc deschis, au fost descoperite de politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase in urma unei perchezitii domiciliare in Bucuresti. "La data de 1 noiembrie, politistii…

- Polițiștii au confiscat 1,5 kilograme de canabis, in urma unei percheziții facute joi in locuința unui tanar de 27 de ani din Beiuș, județul Bihor, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii și procurorii DIICOT din Oradea au percheziționat, joi, locuința unui barbat de 27…