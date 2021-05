Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, au fost administrate 3.900 de vaccinuri anti-Covid. Cum majoritatea dozelor au fost pentru rapel, in Timiș s-a depașit pragul de 80.000 de oameni vaccinați complet impotriva coronavirusului. A aparut și o reacție adversa.

- 6.608 persoane din Timiș au fost imunizate anti-Covid in ultimele 24 de ore, de duminica pana luni dimineața. Cele mai multe vaccinuri administrate au fost de la Pfizer, dupa care de la AstraZeneca și Moderna. In total, la nivelul județului, au fost imunizate complet, cu tot cu rapel, aproape 80.000…

- Rețeaua sociala va marca utilizatorii care au fost vaccinați impotriva Covid, sperand sa convinga astfel cat mai mulți oameni sa faca pasul. Dupa ce a creat – in Statele Unite – un instrument care ajuta utilizatorii sa gaseasca centre de vaccinare din jurul domiciliului, platforma anunța implementarea…

- Daca merg cat mai mulți romani sa se vaccineze, in toamna putem renunța la purtatul maștii, a zis premierul Florin Citu. „2 milioane de oameni vaccinați anti-COVID, adica 10% din populație, pana la sfarșitul lunii martie, in Romania. In acest weekend vom ajunge la primul milion de romani vaccinați cu…

- Aproape 70.000 de doze de vaccin anti-Covid au fost administrate pana acum, in Timiș. In total, pana in 7 martie, 25.605 de persoane au primit inclusiv doza de rapel. Au fost raportate 96 de reacții adverse, de intensitate scazuta spre moderata, fiind un procent de 0,16%.

- Peste 60.000 de doze de vaccin anti-Covid au fost administrate pana acum, in Timiș. In total, pana in 27 februarie, 24.898 au primit inclusiv doza de rapel. Reacțiile adverse raportate pana acum reprezinta 0,16% din total.

- 18.830 persoane din Timiș s-au vaccinat inclusiv cu a doua doza de vaccin pana in prezent. De duminica pana luni de dimineața, 853 persoane s-au vaccinat, iar majoritar s-au facut doze de rapel.

- 31.246 doze de vaccin anti-Covid au fost administrate in Timiș de la inceputul campaniei de vaccinare și pana acum, 1.393 dintre acestea in ultimele 24 de ore. 83 de reacții adverse raportate la totalul dozelor efectuate pana acum in județ.