Aproape 91% dintre locuitorii adulţi ai Beijingului au fost vaccinaţi împotriva COVID-19 Aproximativ 17,7 milioane de persoane, adica 90.8% dintre locuitorii adulti ai Beijingului, au fost imunizați pana la data de 21 iulie, potrivit unui anunt facut joi de autoritatile locale, informeaza Agerpres , care preia Reuters. Beijingul are o populatie totala de 21,9 milioane de locuitori, iar procentul de vaccinare raportat la populatia totala a Beijingului este de 80,8%. Alte orase mari din China au atins de asemenea rate importante de vaccinare, in Shanghai fiind vaccinata 80% din populatie, iar la Wuhan, 77%. China a anuntat joi ca pana la data de 21 iulie au fost administrate 1,49 de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

