- Italia este in continuare cea mai afectata țara din Europa de pandemia de coronavirus. In ultimele 24 de ore, 837 de persoane infectate cu COVID-19 au decedat (812 luni), anunța autoritațile din Peninsula. De asemenea, sunt 4.053 de cazuri noi confirmate cu coronavirus in Italia (4.050 ieri), numarul…

- Alte patru decese ale unor persoane confirmate cu Covid-19 au fost anuntate, joi seara, de autoritati. Bilantul mortilor a ajuns The post Alte patru decese cauzate de coronavirus. Peste 1000 de oameni sunt infectați appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Aproape jumatate de milion de oameni din intreaga lume s-au imbolnavit pana acum de Covid-19, iar dintre aceștia mai mult de 21.000 au murit. Pandemia cu noul coronavirus, aparut mai intai in China, se extinde de la zi la zi, iar epicentrul s-a mutat acum in Europa. Cazurile se inmulțesc pe zi ce trece…

- Pandemia noului coronavirus a ucis peste 10.000 de oameni in lume, potrivit unui bilant realizat pe baza datelor oficiale de vineri de catre AFP, citata de news.ro.In total, 10.080 de cazuri au fost inregistrate, dintre care majoritatea in Europa - cu 4.932 de victime -, care a devenit ”epicentrul…

- Octavian lucreaza pe ambulanța, in cea mai afectata zona de coronavirus din Europa. Zi de zi, transporta zeci de oameni depistați cu COVID-19. Cu toate ca ii este frica, dupa cum recunoaște chiar el, merge inainte: „Cred ca mai mult ca ziua de ieri nu mi-a fost teama in nicio zi. Incercam sa ne imbarbatam…

- Ziarul Unirea 97 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 CONFIRMATE oficial: Un pacient este in STARE GRAVA. Situația pe județe Pana astazi, 14 martie, la nivel național au fost confirmate 97 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). 6 pacienți sunt declarați vindecați…

- Ziarul Unirea Italia a depașit numarul de 1000 de morți din cauza CORONAVIRUSULUI: Peste 15.000 de oameni infectați cu COVID-19 Italia a depașit numarul de 1000 de morți din cauza CORONAVIRUSULUI: Peste 15.000 de oameni infectați cu COVID-19 Cea mai afectata tara din Europa ... Italia a depașit numarul…