Aproape 900.000 de doze Pfizer, aduse în România Aproape 900.000 de doze Pfizer au ajuns, luni, in Romania. Vaccinurile au fost livrate pe cale aeriana, majoritatea fiind trimise la centrele de stocare din București. Potrivit CNCAV, Romania a primit astazi 883.350 de doze de vaccin de la compania Pfizer BioNTech. Transportul de la aeroporturile din Otopeni și Cluj catre centrele de stocare a

