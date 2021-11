Stiri pe aceeasi tema

- Acesta este ’’un inceput bun”, a declarat miercuri coordonatorul pentru pandemie de la Casa Alba, Jeff Zients, anunțand cifrele la o conferința de presa saptamanala.El a anticipat o accelerare a ratei vaccinarii in urmatoarele saptamani, centrele de vaccinare fiind aprovizionate treptat cu doze pentru…

- Aproximativ 28 de milioane de copii cu varste cuprinse intre 5 si 12 ani din Statele Unite pot fi vaccinati impotriva Covid-19, a decis marti seara Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), dupa ce Administratia nationala pentru Alimente si Medicamente (FDA) a recomandat utilizarea serului…

- Cincisprezece copii cu varste sub 9 ani au murit rapusi de COVID-19 de la inceputul pandemiei, releva date transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Statistica GCS indica un numar de 15 decese inregistrate la categoria de varsta 0 – 9 ani si alte 18 la categoria 10 – 19 ani. Alte 122 de decese…

- Cincisprezece copii cu varste sub 9 ani au murit rapusi de COVID-19 de la inceputul pandemiei, releva date transmise de Grupul de Comunicare Strategica, din care rezulta si ca numarul deceselor din categoria 0-39 de ani provocate de SARS-CoV-2 este 620, reprezentand aproximativ 1,3% din total.…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a inceput sa evalueze extinderea utilizarii vaccinului anti-COVID BioNTech/ Pfizer la copiii cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. Vaccinul pentru prevenirea COVID-19 este autorizat in prezent pentru utilizare la persoanele cu varsta de 12 ani și peste. Comitetul…

- Vaccinul pentru prevenirea COVID-19 este autorizat in prezent pentru utilizare la persoanele cu varsta de 12 ani și peste. Acesta conține o molecula numita ARN mesager (ARNm) care producere proteina cunoscuta sub numele de proteina spike, care este prezenta in mod natural in SARS-CoV-2, virusul care…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a afirmat, joi seara, ca autorizarea vaccinului Pfizer pentru copiii cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani este asteptata in Europa la farsitul lunii octombrie – inceputul lunii noiembrie, iar in decembrie in Romania…

- Organismul de reglementare in sanatate din Africa de Sud a aprobat administrarea la copii cu varste de peste 12 ani a vaccinului anti-Covid dezvoltat de Pfizer si BioNTech, relateaza Reuters. Este deschisa astfel calea pentru ca Guvernul sa ofere vaccinul adolescentilor. South African Health Products…