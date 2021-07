Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții clasei a VIII-a afla astazi, 24 iulie, unde vor invața in urmatorii patru ani. Ministerul educației publica astazi rezultatele admiterii la liceu. Astfel se incheie prima etapa a repartizarii computerizate a candidaților. Rezultatele repartizarii la licee se vor afișa pe site-ul admitere.edu.ro.…

- REZULTATE ADMITERE 2021: Lista candidaților admiși la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia Rezultatele preliminare ale repartizarii computerizate in invațamantul liceal militar au fost afișate, astfel, elevii care au optat pentru Colegiul Militar Național „Mihai Viteazul” Alba Iulia,…

- Ministerul Educației va publicat, astazi, 15 iulie, ierarhia mediilor de admitere la liceu, la nivel județean, a absolvenților clasei a VIII-a care au susținut examenul de Evaluare Naționala. Cei aproximativ 3.600 de absolvenți din judetul Brașov afla astazi ce loc ocupa in ierarhia mediilor de admitere…

- Elevii care au sustinut evalurea nationala se pregatesc pentru a face optiunile in vederea admiterii in clasa a IX-a. Elevii care au optat pentu liceele vocationale afla astazi daca au fost admisi, dupa care vor face optiunile pentru repartizarea computerizata, care va fi pe 24 iulie. Pentru clasa a…

- Concursul de admitere in invațamantul liceal pentru anul de studii 2021-2022 va demara cu I etapa, care se va desfașura in perioada 12-30 iulie curent. Etapa a II a admiterii elevilor in invațamantul liceal va avea loc in perioada 9-17 august 2021.

- Concursul de admitere in invațamintul liceal pentru anul de studii 2021-2022 va incepe cu prima etapa, care se va desfașura in perioada 12-30 iulie curent. Etapa a II a admiterii elevilor in invațamintul liceal va avea loc in perioada 9-17 august 2021. In acest sens, Ministerul Educației, Culturii și…

- CHIȘINAU, 13 mai – Sputnik. Perioada de desfașurare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului este 3-14 iunie. In total, 29 765 de elevi vor susține probele. © Sputnik / Евгений ЕпанчинцевCați elevi vor primi nota 10 din oficiu la BAC: Reguli noi la examen "Testele pentru probele…