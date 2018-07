Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 9.000 de migranti au fost repatriati din Libia in primele sase luni ale anului 2018, in cadrul unui program de "revenire voluntara" in tarile de origine condus de Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), a declarat luni un oficial al acestei organizatii, citat de AFP, conform…

- Aproximativ 9.000 de migranti au fost repatriati din Libia in primele sase luni ale anului 2018, in cadrul unui program de "revenire voluntara" in tarile de origine condus de Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), a declarat luni un oficial al acestei organizatii, citat de AFP. Potrivit lui…

- Peste 1.000 de persoane s-au inecat de la inceputul anului incercand sa traverseze Marea Mediterana din Libia catre Europa, iar ritmul inecurilor s-a accelerat in ultimele zile, a anuntat Organizatia Internationala pentru Migratii (OIM), relateaza Reuters (news.ro).In total 204 migranti au…

- Peste 1.000 de persoane s-au inecat in Marea Mediterana, in 2018, in incercarea de a ajunge din Libia in tari ale Uniunii Europene, anunta Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), citata de site-ul cotidianului Le Figaro.

- O organizatie neguvernamentala spaniola a anuntat sambata ca a salvat in Mediterana 59 de migranti proveniti din Libia, iar nava se indreapta spre Barcelona, dupa ce ministrul italian de interne Matteo...

- Portughezul Antonio Vitorino, fost ministru al apararii in tara sa si fost comisar european pentru justitie, a fost ales vineri director general al Organizatiei Internationale pentru Migratie (OIM), post ocupat de SUA de a crearea institutiei in 1951, cu o singura exceptie in anii 1960, informeaza…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat joi sanctiuni impotriva a sase traficanti de migranti din Libia; decizia este o premiera la Organizatia Natiunilor Unite, remarca AFP. Sanctiunile constau in blocarea conturilor bancare si interdictii de deplasare impotriva a patru libieni - printre care comandantul…

- Peste 10.000 de migranti care au ajuns in Grecia in ultimii doi ani, in general cu speranta de a merge mai departe in vestul Europei, au fost repatriati voluntar in tarile lor de origine, in majoritate in Pakistan, Irak si Afganistan, a anuntat vineri Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM),…