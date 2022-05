Stiri pe aceeasi tema

- Aderarea la OCDE, valorificarea potențialului agricol al Romaniei, in contextul conflictului din Ucraina și educația digitala sunt doar cateva dintre temele discutate joi dimineața de prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca și președintele Grupului Bancii Mondiale, David Malpass. Premierul roman a prezentat…

- Premierul Ciuca a prezentat viziunea Guvernului privind abordarea integrata a investitiilor realizate cu bani europeni si din bugetul national, alaturi de alte instrumente financiare internationale, arata comunicatul de presa al Guvernului. „Sunt increzator ca fondurile europene si facilitatile oferte…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, cu președintele Grupului Bancii Mondiale, David Malpass. Discuțiile dintre cei doi au avut ca tema progresele inregistrate de Romania in cei 30 de ani de implementare a programelor de dezvoltare cu Banca Mondiala. Premierul Ciuca a prezentat viziunea Guvernului…

- Shanghai a efectuat sambata o noua runda de teste in masa pentru COVID-19, de data aceasta testand locuitorii de cel puțin doua ori intr-o singura zi, in timp ce un oficial al orașului a recunoscut deficiențele in gestionarea epidemiei. Shanghai a raportat duminica aproape 25.000 de noi cazuri COVID-19…

- In vreme ce Facebook e cap de afis in aceste zile dupa ce a fost declarata o retea ilegala in Rusia, reteaua de socializare are o alta problema. Un numar inca necunoscut de utilizatori au ramas blocati in afara conturilor lor incepand cu data de 17 martie 2022. Se pare ca Facebook a trimis la inceput…

- Stem Cells Bank, parte din Grupul MedLife, a asigurat anul trecut, in premiera, eliberarea unei probe de celule stem hematopoietice, in vederea unui transplant in cazul unui copil diagnosticat cu Tulburare de dezvoltare din Spectrul Autist (TSA). Transplantul s-a facut in cadrul unui studiu clinic aprobat…

- Guvernul Romaniei respinge ideea de cenzura și respecta accesul la informare, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. „Guvernul Romaniei sustine libertatea de exprimare si dreptul la informare corecta a cetatenilor. Orice initiativa care vine din zona societatii civile si care…

- Rata de infectare in municipiul Suceava a scazut, astazi, la 4,76 5 cazuri de covid la mia de locuitori, fața de 5,09 la mie cat a fost in cursul zilei de ieri. In municipiul Suceava mai sunt 153 de bolnavi de coronavirus. La nivelul județului, din totalul de 114 localitați 22 sint in „zona roșie” […]…